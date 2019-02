Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stamtoavel voor even terug bij actie voor het goede doel Het geld voor het goede doel stroomt binnen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In hotel Het Gemeente Huis in Bedum wordt 24 uur lang geknipt voor het goede doel, het UMCG kanker research fonds. Ook is er een eigen Stamtoavel opgezet.

Het is het tweede jaar op rij dat dit gebeurt. 'Vorig jaar bracht de actie iets meer dan 10.000 euro op', vertelt organisator Harold Walraven. Allemaal een beetje meehelpen 'Ik moest echt geknipt worden', zegt een vrouw die in de kappersstoel zit. 'En ook voor het goede doel. Je wil toch allemaal een beetje bijdragen aan deze goede zaak.' Stamtoavel is terug Tussen 10.00 en 12.00 uur was er ook een Stamtoavel. 'We hebben er moeite mee om nette mopjes te bedenken, maar we denken dat deze ermee door kunnen.' Beluister de moppen hieronder of via deze link: