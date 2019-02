Expeditie Grunnen scheert een schaap

Bij Landgoedboerderij Oosterheerd in Leek zijn ze vandaag druk in de weer met schapen scheren. De beestjes worden ontdaan van hun vacht door tweevoudig Nederlands kampioen schaapscheren Johannes Kloosterman. Reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen om een kijkje te nemen.

'Is het niet veel te koud om ze te scheren?', vraagt Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers aan Kloosterman. 'Doordat de beestjes voorlopig nog in de stal blijven, moeten ze wel geschoren worden. Anders bestaat er een kans, dat ze het te warm worden en kunnen ze last krijgen van hittestress.'

Kloosterman is vanaf 10:00 vanochtend al bezig met het scheren van de schapen. 'Is dat nou moeilijk dat scheren?', vraagt Albers zich hardop af. 'Wil je het anders proberen?', vraagt Kloosterman haar. Niet veel later zet Albers de tondeuse in de vacht van een schaap. 'Ik vind dit maar eng. Ik kan niet echt voelen wat vacht en wat het huidje is.'

Na een dappere poging van Leonie neemt Johannes het over. Kloosterman is nog tot 17:00 vandaag bezig en heeft op dit moment al 97 schapen geschoren, 'Nog 53 te gaan!'