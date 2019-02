Warming up: Willem II - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd tegen Willem II. Het duel tegen de tricolores begint om 19:45

De vorm: FC Groningen

Bij FC Groningen hadden ze het idee dat er vorige week meer te halen viel in Eindhoven. In de tweede helft was de grootste kans voor Bruns, maar zijn vrije bal belandde op de lat. Sergio Padt is weer uitstekend op dreef en lijkt zijn vorm van vorig seizoen weer terug te hebben. Verder is het voor FC Groningen zaak om toch echt punten te gaan pakken, want anders kan Groningen de aansluiting met de middenmoot gaan verliezen.

De vorm: Willem II

Willem II is bezig aan een uitstekende serie. De Tilburgers wonnen de laatste drie wedstrijden en staan momenteel op een keurige negende plaats met vijfentwintig punten. De ploeg van Adrie Koster verloor afgelopen transferperiode wel topscoorder Fran Sol, maar haalden huurden voor hem Alexander Isak van Dortmund. Vorige week maakte hij een uitstekende indruk tegen FC Utrecht.

Waar moeten we op letten?

Danny Buijs kiest vanavond waarschijnlijk voor dezelfde elf namen die met 3-0 wonnen van Heracles. Dat betekent dat Sierhuis terugkeert in de basis en Bel Hassani weer verhuist naar de rechterkant.

Het is ook interessant om te zien of het Groningen lukt om vanaf het begin af aan te ' voetballen'. In Eindhoven liet FC Groningen zich ver terugzakken in de beginfase wat tot erg veel kansen leidde voor de thuisploeg. Verder zal Mimoun Mahi zich weer graag willen laten zien. De vorige wedstrijden tegen Heracles en PSV was hij ongelukkig en niet beslissend voor het team, terwijl hij dat juist graag wil zijn.

Historie

FC Groningen en Willem II speelden 31 keer eerder tegen elkaar in Tilburg voor een eredivisiewedstrijd. Zeven keer won Groningen, zes keer werd het gelijk en de thuisploeg won maar liefst achttien keer.

Blessures, schorsingen en afwezigen

Doan (Azie Cup) – Kramer (geschorst) – Pohl (doet met -23 mee)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Bruns, Memisevic, Warmerdam, Bel Hassani; Sierhuis en Mahi.