Hulpdiensten zoeken vermiste man in de Eems

Hulpdiensten proberen een man uit het water te halen in de Eems bij Delfzijl.

De man is een paar honderd meter uit de kust gelopen. Agenten in waadpakken probeerden hem te bereiken, maar dit was tevergeefs. Een reddingsboot van de KNRM Eemshaven is onderweg om de man uit het water te halen.

Een ambulance staat op de kade in Delfzijl klaar voor het geval de man medische hulp nodig heeft. Op onderstaande foto is de man in de verte te zien.