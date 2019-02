Vermiste man in Eems blijkt wadloper (update)

Hulpdiensten probeerden zaterdagmiddag een man uit het water te halen in de Eems bij Delfzijl. Het bleek te gaan om een wadloper.

De man was een paar honderd meter uit de kust gelopen. Agenten in waadpakken probeerden hem te bereiken, maar dit was tevergeefs. Een reddingsboot van de KNRM Eemshaven was onderweg om de man uit het water te halen.

Tegen de Eemskrant verklaarde de 30-jarige man dat hij een ervaren wadloper is. Hij maakte een tocht over het wad en vroeg zich af wat de hulpdiensten aan het doen waren. Volgens de Eemskrant had de man een vergunning voor wadlopen en een portofoon om in geval van nood alarm te kunnen slaan.