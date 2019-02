Een auto kwam zaterdagmiddag in een sloot terecht naast de N366 bij Nieuwe Pekela. Daarbij raakte de bestuurder gewond.

Toegesnelde hulpdiensten waaronder een traumahelikopter hebben de gewonde persoon uit het voertuig gehaald, waarna de ambulancemedewerkers begonnen met de behandeling.

De weg was enige tijd afgesloten. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is onbekend.