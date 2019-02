Straks live: FC Groningen moet in Tilburg vol aan de bak om degradatiespook te verjagen

Na een roerige week staat voor FC Groningen vanavond de uitwedstrijd tegen Willem II op het programma. Het duel tussen twee ploegen die met een heel ander gevoel aan de aftrap staan begint in Tilburg om 19.45 uur.

FC Groningen kende een goede herstart na de winterstop door Heracles met 3-0 te verslaan. Tegen PSV was de FC twintig minuten lang volstrekt kansloos (2-0), kwam terug door een treffer van Reis (2-1) en was met onder andere een schot van Bruns in de slotfase nog heel dicht bij een puntendeling tegen de regerend landskampioen.

Onrust

Afgelopen week was het vooral op bestuurlijk vlak onrustig. Er was veel te doen om de sollicitaties van verschillende kandidaten voor de positie van algemeen directeur en de supporters lieten van zich horen met de eis om meer invloed op het beleid van de club uit te oefenen.

Weken van de waarheid

Sportief gezien worden het ook de weken van de waarheid voor de groen-witten want de club staat zestiende. Door de zege van De Graafschap gisteren op NAC schuift het onderin nog dichter bij elkaar. Er moeten punten gepakt worden om weg te komen van de onderste plaatsen.

Rouwbanden

FC Groningen speelt vanavond overigens met rouwbanden anwege het overlijden van Jurrie Koolhof afgelopen week. De Japanse aanwinst Ko Itakura zit voor het eerst bij de selectie van het eerste elftal. Zijn landgenoot Ritsu Doan wordt aanstaande donderdag weer in Groningen verwacht na de verloren finale om de Azië Cup (3-0 voor Qatar vs Japan).

Vlag in top bij Willem II

Hoe anders is het sentiment bij Willem II op dit moment. De ploeg van trainer Adrie Koster leek na de verkoop van sterspeler Fran Sol aan Dynamo Kiev een lastige periode tegemoet te gaan, maar niets bleek minder waar.

Roze wolk

Na de winterstop werden in de competitie NAC Breda (2-0) en FC Utrecht (0-1) verslagen en tussendoor werd de halve finale van de beker bereikt door FC Twente (2-3) te verslaan. De nieuwe aanwinsten vinden meteen hun draai en met huurling Alexander Isak van Borussia Dortmund lijken 'de Tricolores' een regelrechte sensatie in hun midden te hebben. Willem II leeft op een roze wolk en is opgestoomd naar de negende plaats in de eredivisie.

Liveblog

Het gat tussen beide ploegen is zeven punten in het voordeel van de Tilburgers: 25 om achttien. Zet FC Groningen op sportief vlak een grote stap voorwaarts of blijft de opmars van Willem II voortduren? Volg het wedstrijdverloop via onderstaande liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Bel Hassani, Bruns, Memisevic, Warmerdam; Sierhuis en Mahi.

Willem II (4-3-3)

Wellenreuther; Lewis, Meissner, Peters, Heerkens; Llonch, Tapia, Crowley; Dankerlui, Isak, Vrousai.

Scheidsrechter: Richard Martens

#wilgro