Brand in bedrijfsloods in Oude Pekela is onder controle (update) (Foto: Robin / Huisman Media)

Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in een gebouw op het Flessingsterrein in Oude Pekela. De brand woedde in een houtopslag die tegen een loods stond.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De brandweer laat weten dat de brand onder controle is. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.