Jong FC Groningen imponeert met zege tegen Quick Boys

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen subtopper Quick Boys met 2-0 gewonnen. Daniel Bouman en Michael Breij scoorden in Katwijk aan Zee namens de bezoekers.

Het was de derde opeenvolgende nederlaag voor Quick Boys. Bij de Groningers startte Jannik Pohl na blessureleed in de basis. De Deen was meteen belangrijk voor de gasten want hij dwong in de 39e minuut een penalty af na een overtreding van Quick Boys-doelman Paul van der Helm.

Redding

Michael Breij zette zich achter de bal, maar moest toezien hoe Van der Helm zijn fout goed maakte en redding bracht. Zo bleef het bij rust doelpuntloos, ook omdat een treffer van Dennis Kaars namens Quick Boys werd afgevlagd voor buitenspel.

Enige goal

De gasten kwamen in de 50e minuut op voorsprong. Bouman profiteerde van een schot van Breij die door Van der Helm nog werd gered. Op de rebound van Bouman moest de doelman van Quick Boys het antwoord echter schuldig blijven.

Beslissing via Breij

In de slotfase lanceerde Quick Boys een slotoffensief, maar door enkele goede reddingen van Groningen-keeper Pelle Boevink bleef de nipte voorsprong van de gasten overeind. Vijf minuten voor tijd besliste Michael Breij de wedstrijd met het tweede Groningse doelpunt van de middag.

Revanche

De Groningers namen zo sportieve revanche voor de 1-2 nederlaag tegen Quick Boys eerder dit seizoen op sportpark Corpus den Hoorn. Jong FC Groningen blijft ondanks deze overwinning tiende in de derde divisie met 29 punten uit twintig duels. Volgende week zaterdag 9 februari komt laagvlieger De Dijk op bezoek in Groningen. Aftrap om 15.00 uur.

