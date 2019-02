Expeditie Grunnen bij de opening van een bijzondere garage

Een drukte van belang. Vandaag opent Syrische vluchteling Abdulkader Jelou na jaren voorbereiding zijn eigen garage. Na een luide knal met confetti is het dan echt zover, de garage is geopend.

De showroom van Jelou is helemaal gevuld met mensen die hem komen feliciteren, maar natuurlijk ook met een vloot aan auto's en de Syrische hapjes mogen ook niet ontbreken.

In Syrië was Jelou bedrijfsjurist, maar hier in Nederland moest hij nog zeven jaar studeren om zijn oude vak hier ook te mogen uitvoeren. Hij besloot het helemaal anders te doen en opende een garage.

Zijn Nederlandse 'moeder' Sineke Meering is zo trots als een pauw. Meering leerde Jelou kennen tijdens haar werk bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Ze kregen een band en Jelou vroeg haar of zij zijn mama wilde zijn. Meering heeft haar eigen zoon verloren: 'Ik heb een zoon verloren, maar ook een terug gekregen.'

