Live: Donar - Landstede (gesloten)

De basketballers van Donar spelen zaterdagavond voor de competitie tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De Groningers staan momenteel vierde op de ranglijst, de Zwollenaren tweede, met één verliespartij minder (4). Donar verloor eerder dit seizoen al twee keer van Landstede in de competitie. In Zwolle werd het 88-81, in MartiniPlaza eindigde de wedstrijd in 84-90.



Live

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te zien via onderstaande stream. Ook via het radioprogramma FC Groningen Live wordt dit duel gevolgd met rechtstreekse flitsen uit MartiniPlaza verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke.