Ntab snelt naar brons op 500 meter in Hamar

Dai Dai Ntab, hier in actie tijdens de 500 meter op het NK-sprint, pakte brons in Hamar (Foto: Orange Pictures/Andre Weening)

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen heeft zaterdagmiddag de bronzen medaille veroverd op de 500 meter tijdens wereldbekerwedstrijden in het Noorse Hamar. De zege ging naar de Rus Pavel Kulizhnikov.

Het zilver ging naar de Zuid-Koreaan Kim Jun-hoo. Ntab finishte in een tijd van 34,77 en moest daarmee 12 honderdste toegeven op winnaar Koelizjnikov en 6 honderdste op de nummer twee. Kai Verbij viel met een eindtijd van 34,80 net buiten het podium.

Geen 2e rit

Ntab heeft zich overigens voor de tweede manche in Hamar afgemeld. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Ronald Mulder die zevende werd in de eerste omloop en in aanloop naar het WK afstanden, komende week in Inzell, zich verder wil sparen.

