Conservatorium eert overleden gitaardocente

Sabrina Vlaskalic was een getalenteerd gitariste (Foto: Hanzehogeschool Groningen)

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Studenten, collega's, vrienden en andere belangstellenden hebben zaterdag in het Prins Claus Conservatorium een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor gitaardocente Vlaskalic.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

De 29-jarige Vlaskalic stierf op 17 januari nadat ze was aangereden gereden door een vrachtwagen.

Docent klassieke gitaar

De Servische was sinds 2012 docent klassieke gitaar in Groningen. Daarmee was de destijds 23-jarige gitariste de jongste docent aan een Europees conservatorium ooit.

Vlaskalic was een geliefd docente waarvoor studenten van over de hele wereld naar Groningen kwamen om bij haar te studeren. De Servische reisde zelf ook de wereld af voor het geven van concerten en masterclasses.

Begrafenis bijwonen

Door een crowdfundingactie konden haar studenten op 26 januari aanwezig zijn bij de begrafenis van hun docente in haar geboorteplaats Belgrado.

Lees ook:

- Herdenkingsconcert voor omgekomen gitariste

- Studenten kunnen naar uitvaart van gitariste Vlaskalic in Servië

- Omgekomen fietsster was gitaardocent Prins Claus Conservatorium