Donar krijgt van Landstede opnieuw flinke tik in eigen huis

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond voor de competitie met 56-78 verloren van concurrent Landstede Basketbal uit Zwolle. Het is dit seizoen de tweede keer dat de Groningers thuis verliezen van de Zwollenaren.

Donar begon zonder Thomas Koenis aan de wedstrijd. Hij was geschorst wegens de diskwalificerende fout die hij vorige week kreeg tegen New Heroes. Bij Landstede debuteerde de nieuwe Amerikaanse forward Kayel Locke.



Twee keer verlies

Donar was vooraf gewaarschuwd, want de ploeg van coach Erik Braal verloor al twee keer van Landstede in de competitie. In Zwolle werd het 88-81, in MartiniPlaza eindigde de wedstrijd in 84-90.



Eerste helft

Vanaf het begin af aan waren de Zwollenaren de baas in MartiniPlaza. Het eerste kwart eindigde in 15-27, halverwege was de stand 25-48.



Tweede helft

Na rust bracht Donar vooral dankzij Teddy Gipson (7 punten) weer wat spanning terug in de wedstrijd. De Groningers liepen in op Landstede en sloten het derde kwart af met een achterstand van twaalf punten (50-62). Toch kon Donar in het laatste kwart niet nog verder inlopen.



Topscorers

Teddy Gipson was topscorer aan de kant van de Groningers met 13 punten. Sherron Dorsey-Walker (20), Kaza Kajami-Keane (20) en Noah Dahlman (14) waren goed op dreef voor Landstede.



Stand

De Groningers blijven door de nederlaag vierde in de eredivisie. Leiden is koploper, Landstede bezet de tweede plek en New Heroes staat derde.



Varese

Woensdagavond speelt Donar de laatste poulewedstrijd in de Europe Cup, uit tegen Varese. Het zou kunnen dat de Groningers als nummer drie in de groep nog doorgaan naar de knock-out fase.