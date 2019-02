Effectief FC Groningen duwt Willem II van de roze wolk af

Een uiterst effectief FC Groningen heeft Willem II de eerste nederlaag van 2019 toegebracht door de Tilburgers in eigen huis met 1-2 te verslaan.

Doelpunten van Warmerdam en Sierhuis in een tijdsbestek van twee minuten vlak voor rust zorgden voor 2-0 voorsprong. De tegengoal vroeg in de tweede helft van Vrousai bleek onvoldoende voor de thuisploeg. Groningen wankelde na de Brabantse treffer meermaals, maar bleef met kunst- en vliegwerk overeind.

Redding Padt

Padt hield zijn ploeg tien minuten voor tijd op de been door met een geweldige redding een schot van Vrousai uit zijn doel te ranselen. De gasten kwamen na de 1-2 in de 55e minuut nauwelijks meer van de eigen helft af. Alleen Mahi schoot vijf minuten voor tijd nog net voorlangs.

Veertiende

De ploeg van coach Danny Buijs klimt hierdoor naar de veertiende plaats in de eredivisie met 21 punten uit twintig duels. Groningen maakt hierdoor deel uit van een zeer brede middenmoot; vier ploegen staan op hetzelfde puntenaantal.

Openingstreffer

Warmerdam scoorde in de 35e minuut de openingstreffer door met zijn zwakkere rechterbeen de trekker over te halen vanaf dik 25 meter. Hij liet doelman Wellenreuther kansloos.

Goal Sierhuis

FC Groningen verdubbelde de voorsprong twee minuten later. Meissner schatte een dieptepass van Bruns helemaal verkeerd in. De bal viel voor de voeten van Sierhuis die profiteerde van dit buitenkansje.

Zeefuik op het randje

Zeefuik kreeg in de eerste helft een gele kaart met een onbesuide overtreding. Hij leek op een gegeven moment rijp voor een rode kaart, maar in de tweede helft had de rechtsback zijn zenuwen wel in bedwang.

Programma

FC Groningen vervolgt het seizoen volgende week zondag 10 februari met de thuiswedstrijd tegen Vitesse dat vanavond met 2-2 gelijk speelde tegen Heerenveen. Het duel in Groningen begint om 14.30 uur.

