Kupers viert comeback met indoorlimiet

Thijmen Kupers heeft zaterdagavond zijn eerste wedstrijd sinds tijden gelopen. Hij liep in Karlsruhe op de 800 meter meteen de limiet voor het Europees Kampioenschap Indoor.

In een sterk internationaal deelnemersveld noteerde de atleet van Groningen atletiek een tijd van 1.47.96. De limiet voor de EK is 1.49.00. Kupers had vooraf geen hoge verwachtingen.

Gesleurd

'Ik ging uit van een tijd van tussen de 1.49 en 1.50. In zo'n grote wedstrijd moet je echt je best doen en je wordt wel wat meegesleurd. En ik had aan het einde van de race zelfs nog energie voor een versnelling. Daar ben ik vooral blij mee.' stelde de 800 meter-specialist.

EK in Glasgow

De vijfvoudig nationaal kampioen indoor raakte een jaar geleden geblesseerd aan zijn achillespees. Hij moest daardoor de zowel het indoor- als outdoorseizoen laten schieten. De Europese kampioenschappen beginnen op 1 maart in Glasgow.