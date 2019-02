Sierhuis: 'Ik anticipeer en scoor met mijn linkerbeen. Een lekkere goal'

Kaj Sierhuis was de gevierde man aan de kant van FC Groningen. De van Ajax gehuurde spits maakte de belangrijke 0-2 die uiteindelijk beslissend bleek te zijn. 'Ik ben blij dat ik de ploeg kan helpen.'

Na de openingstreffer van Warmerdam was het twee minuten later meteen weer raak. 'Thomas Bruns legde de bal achter de verdediging, raakte de bal niet vol omdat hij misschien nog een overtreding verwachttte', vertelt Sierhuis. 'De bal schoot door, ik anticipeerde en kon uithalen met links zo de hoek in. Ja, dan valt er best een last van je af.'

Kwaliteit

'Dat is altijd mijn kwaliteit al geweest, doelpunten maken. Je wilt graag scoren, belangrijk zijn voor het team', straalt Sierhuis. De spits kon zich moeilijk voorstellen dat de FC zo'n lastige eerste seizoenshelf had gehad. 'Dat is inderdaad vreemd want ik vind dat we goed spelen, ploegen onze wil op kunnen leggen.'

Doan komt terug

En dan komt Ritsu Doan ook nog terug van de Azië cup. 'Ik kijk er nu al naar uit om met hem samen te spelen.' Sierhuis heeft zijn huis inmiddels ook ingericht. 'Ja haha dat is voor elkaar. Alleen moet ik nog even op mijn bank wachten want daar zit levertijd op. Nu staat er een slaapbank, vanavond maar even liggend de hoogtepunten bekijken', sluit een breed lachende Sierhuis af.

Openingstreffer

Django Warmerdam tekende voor de openingstreffer. 'Ik kan een bal goed raken en vandaag vloog hij er heerlijk in,' aldus de maker van de 0-1. 'Er zat een mooi ritme in die goal. Mimoun Mahi legde de bal heerlijk af, op het moment dat je zo'n bal raakt weet je dat die over de keeper vliegt.'

Belangrijk zijn

'Ik wil belangrijk zijn voor het team met goals en assists. Als dat dan lukt is het een heerlijk gevoel.' Groningen is bezig om het aflopende contract van Warmerdam te verlengen. 'Daar sta ik open voor, heb het naar mijn zin hier. Dat zal in de zomer wel duidelijk worden als ik voor Heerenveen, sorry haha bij FC Groningen bijteken. Daar ben ik nu nog niet mee bezig', besluit Warmerdam.

Wissels

Verslaggever Stefan Bleeker vroeg Groningen-coach Danny Buijs waarom hij verdedigend wisselde. 'Nou waarom denk jij', zei Buijs geagiteerd. 'Chabot raakte geblesseerd en die moest eraf. Dan raak je al een wissel kwijt. Bel Hassani is na een uur op en ook Kaj geeft aan dat hij niet verder kan, tegen kramp aan zit. Dan moet ik wel ingrijpen.'

Conditioneel nog niet in orde

Buijs snapt dat deze wissels vragen oproepen. 'Ik snap je vragen, laat dat duidelijk zijn, maar ik moest wel. Thomas Bruns zat er op een gegeven moment helemaal doorheen. De nieuwe jongens moeten we snel optrainen om ze zo fit mogelijk te krijgen, dat ze een hele wedstrijd kunnen spelen.'

Het zit een keer mee

'Ik vind dat we op basis van de laatste dertig minuten eigenlijk de drie punten niet verdienen. Het zit ons ook een keer mee dan in vergelijking met de eerste seizoenshelft. We moeten nu naar onszelf kijken en langzaam verder stijgen op de ranglijst.

Scoreverloop

Aanvoerder Mike te Wierik stond breed lachend de pers te woord. 'Je bent afhankelijk van het scoreverloop, zo is het gewoon. We geven eigenlijk geen grote kansen weg in de eerste helft en staan dan 'zomaar' op een 0-2 voorsprong.'

Geluk afgedwongen

'In de tweede helft hadden we het anders moeten doen, maar ik ben heel erg blij en enorm opgelucht dat we dit over de streep trekken. Geluk dwing je dan ook af. Reddingen van Zeefuik op de lijn en van Padt slepen je er dan ook doorheen. Nu staan er twee mooie thuisduels op het programma, Vitesse en Feyenoord. We hebben een stap gezet, staan er weer bij,' besluit Te Wierik.

