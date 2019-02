Sparks ziet Binnenland na rust afstand nemen

Martini Sparks is zaterdagavond tegen een harde nederlaag aangelopen. In de eigen sporthal was Binnenland met 43-78 te sterk voor de ploeg van interim coach Pieter Dikhoff.

Dat de nederlaag zo groot zou uitpakken was bij rust nog niet duidelijk. Sparks kon goed mee met het spel van de tegenstander uit Barendrecht en stond halverwege maar met vier punten verschil achter: 29-33.

Slecht derde kwart

Het derde kwart deed de Groningse vrouwen de das om. Er werden slechts zes punten gescoord tegenover achttien van de gasten. Met 35-51 was hiermee het verschil gemaakt. In het laatste kwart werd de achterstand van Sparks alleen nog maar groter.

Meer druk

Coach Dikhoff zag dat zijn ploeg goed begon, maar het na de pauze niet meer kon bijbenen. 'In de tweede helft zetten zij veel meer druk op onze guards en daar konden we niet mee omgaan. Dan is de versnelling die Binnenland plaatst gewoon teveel voor ons', legt Dikhoff uit.

Hekkensluiter

Topsorer aan de kant van Sparks was Kirsten Simpson met acht punten. Martini Sparks is hekkensluiter in de eredivisie met twee punten uit dertien duels. Volgende week zaterdag komt Den Helder op bezoek in Haren.

