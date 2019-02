Dit het cijfer van de supporters voor de FC vs Willem II

FC Groningen boekte zaterdagavond een belangrijke 1-2 zege tegen Willem II. Django Warmerdam en Kaj Sierhuis scoorde de Groningse treffers.

Vrousai scoorde tegen en vervolgens hield keeper Sergio Padt de gasten op de been.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Willem II was 6,92 oftewel 'Best goud'. Er werden 1345 stemmen uitgebracht waarvoor dank.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Vitesse thuis

De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor zondag 10 februari 2019 op het programma. De ploeg van coach Danny Buijs speelt dan op eigen veld tegen Vitesse. Dit duel begint om 14.30 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening.

Lees ook:

- Effectief FC Groningen duwt Willem II van de roze wolk af

- Sierhuis: 'Ik anticipeer en scoor met mijn linkerbeen. Een lekkere goal'

- Lees terug: FC Groningen trekt 1-2 voorsprong over de eindstreep