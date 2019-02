Braal: 'Dit was Donar-onwaardig, een wanvertoning'

Donar-coach Erik Braal was aangeslagen na de nederlaag van zijn ploeg tegen Landstede Zwolle (56-78).

'We spelen absoluut niet op het niveau dat we zouden moeten hebben op dit moment', analyseert Braal. 'Daar voel ik mij heel erg verantwoordelijk voor. Dat reken ik mezelf aan. Het ziet er niet goed uit. Het is geen onwil, maar dit is nu de realiteit.'

Irritaties

Als het slecht gaat is er frictie. 'Iedereen begint positief, maar als de misverstanden zich opstapelen en het loopt niet lekker dan krijg je irritaties. We moeten beter spelen, meer winnen. Dan heb je totaal geen irritaties meer. Het grootste gebrek is misschien dat we te weinig trainingstijd hebben om aan ons spel sleutelen Dat zie je terug in ons spel.'

In de weg?

Op de persconferentie gaf Braal aan dat Zwolle in ieder geval geen nieuwe spelers heeft die elkaar in de weg lopen. Wat bedoelde hij daar mee? 'Bij ons is het onduidelijk waar een speler heen moet lopen om in een bepaalde flow te komen. Daar ben ik verantwoordelijk voor. We geven elkaar te weinig ruimte om te spelen.'

Kwestie van tijd

Braal twijfelt niet aan herstel van zijn ploeg. 'Het gaat zeker goed komen want we hebben goede spelers die willen samen spelen. Dus is het alleen een kwestie van tijd en de moeite erin steken om het goed te laten komen', besluit Braal.

Contrast

Arvin Slagter zag dat zijn ploeg tegen zichzelf aan het spelen was en dan ook nog eens tegen vijf tegenstanders. 'Wij zien het contrast met vorig jaar, dat is heel groot op dit moment', vertelt Slagter. 'De potentie is er voor dit team, daar kijk ik naar.'

Nieuwe fase

'Het zit erin, maar het moet eruit komen en dat is een proces. In december zijn we een nieuwe fase met andere spelers ingegaan. Dat hebben we eerder meegemaakt. Alleen gaat dit niet van de ene op de andere week.'

Frustratie

'Er is meer frustatie als het niet goed gaat. Het is niet zo dat het team ontevreden is met de coach of andersom. Ik denk dat we samen de juiste koers proberen te vinden. Bij iedereen zijn de verwachtingen hoog en als het dan tegenvalt zijn er frustraties. Dat hoort ook bij sport. Ik ben nog steeds vol vertrouwen dat het goed gaat komen. Daar gaan we in ieder geval ons uiterste best voor doen', aldus Slagter.

