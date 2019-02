Joren Molter maakt beste Groningse film van 2018

De korte film Kind van de uit Borgercompagnie afkomstige Joren Molter is zaterdagavond uitgeroepen tot de beste Groninger film van 2018.

De film gaat over een jonge vrouw die verliefd wordt op een minderjarig meisje. In de categorie non-fictie ging de prijs naar Seismos van Zaïde Bil.

De beste Groninger films

De prijsuitreiking voor de Beste Groninger films werd zaterdagavond gehouden in bioscoop Forum Images aan het Hereplein.

De avond rond de Groninger film maakt voor het vijfde jaar op rij onderdeel uit van het Internationaal Filmfestival Rotterdam in Groningen dat dit weekend plaatsvindt.

Hugo Metsers jr

Een jury onder leiding van Hugo Metsers jr. deelde de prijzen uit aan films in de categorieën fictie, non-fictie, videoclips, beste film in opdracht en ook werd de OOG TV Talent Award uitgereikt.

Pedofilie

Joren Molter (1993) is na afloop ingenomen met de prijs voor Kind. De film werd opgenomen in het Groninger Museum en gaat over pedofilie. Ter voorbereiding dook de filmmaker in de wereld van de pedofilie.

'Ik heb een account aangemaakt op een site waar ik kon praten met pedofielen. Daar kwam ik er achter dat er ook veel vrouwen zijn die kampen met die gevoelens. Dat heb ik als thema voor mijn film gekozen,' vertelt Molter

Ze is op een containerschip

Zaïde Bil won met haar aardbevingsfilm Seismos de hoofdprijs in de categorie non-fictiefilm. Bil was zelf niet bij de uitreiking aanwezig.

'Ze is nu op een containerschip, want er wordt een volgende documentaire gemaakt,' vertelt haar trotse moeder die de prijs voor haar dochter in ontvangst nam.

Onderweg naar New York

De clip die videomaker Eva Glasbeek maakte bij het lied Blijf je koel van TOLLS kreeg de titel beste Groninger videoclip van 2018.

Ook Glasbeek moest verstek laten gaan op de Groninger filmavond. Ze was onderweg naar New York voor een volgend filmproject.

Is Dit Nou Kunst?

In de categorie beste Groninger opdrachtfilm ging de prijs naar Is Dit Nou Kunst? van Lex Vesseur en Jelmer Buitinga. De Talent Award was de film De Bohemen van Julian Verkerk.