18-jarige Pekelder aangehouden met mogelijk vuurwapen op zak De plek van de aanhouding (Foto: De Vries Media)

Een 18-jarige Pekelder is zaterdagnacht op de Raadhuislaan in zijn woonplaats aangehouden. Hij had iets bij zich dat leek op een vuurwapen.

De politie onderzoekt of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat, zo laat een woordvoerder weten. Het is nog onbekend waarom de jongen in eerste instantie werd aangehouden. De Raadhuislaan werd, ter hoogte van de kruising met de Sportlaan, vannacht tijdelijk afgezet.