Groningse wil Brabantse varkens redden: 'Ik kan er zelf hooguit tien opvangen'

Norma Miedema uit Noordhorn is een actie gestart om de vijfhonderd varkens die een grote brand in Brabant overleefden op te vangen.

Vrijdag kwamen bij een brand in een varkenshouderij in het Brabantse Biezenmortel 2500 varkens om het leven. Slechts vijfhonderd overleefden het.

'Afschuwelijk'

Norma vindt het verschrikkelijk, de foto van de varkens die elkaar na de brand lijken op te zoeken en in een hoekje in de modder bij elkaar zijn gekropen.

'Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. Zoveel varkens die het niet hebben overleefd', vertelt ze tegen Omroep Brabant.

'Wat mensen zich misschien niet realiseren, is dat het intelligente beesten zijn. Hun geestelijke vermogen is te vergelijken met dat van een kind van drie. Dus de paniek, de stress en de angst moeten vrijdagavond enorm zijn geweest.'

Varkens opkopen

Norma's leven staat in het teken van dieren, dierenwelzijn en het opvangen van dieren. Ze heeft al jaren dierenopvang Norma's Universum en trekt zich ook nu het lot van de overgebleven varkens aan.

Ik kan er zelf hooguit tien opvangen, maar krijg al veel reacties op Facebook Norma Miedema

'Ik wil proberen de varkens die het hebben overleefd, op te kopen. En te zorgen dat ze naar een andere plek gaan in plaats van naar de slachtbank. Ik kan er zelf hooguit tien opvangen, maar krijg al veel reacties op Facebook van mensen die er ook wel een aantal onder hun hoede willen nemen.'

Politieke steun

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft inmiddels ook een crowdfunding hebben opgezet om de vijfhonderd varkens 'te redden', aldus Norma.

'We hebben hier contact over met de PvdD. Ook is er iemand in gesprek met de eigenaar van de varkens, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Als de eigenaar de varkens wil verkopen, moet er veel geregeld worden zoals opvangplekken, het transport enzovoort. Ik hoop dat we hierin samen met de PvdD kunnen optrekken.'