Bedumer Winterloop haalt recordbedrag op en wil uitbreiden

Blijdschap in Bedum, want ook dit jaar is er een recordbedrag opgehaald bij de Bedum Winterloop: 109.000 euro.

Er werd rond de loop (waar 500 lopers aan meededen) onder meer een knipmarathon gehouden en de Stamtoavel werd nieuw leven ingeblazen.

'Onvoorstelbaar'

Voorzitter Klaes Hoekstra is maar wat blij met het opgehaalde bedrag: 'We dachten dat de limiet wel bereikt was, maar het lukt dan toch om er nog wat aan toe te voegen. Het is onvoorstelbaar.'

Hoekstra roemt de samenwerking in het dorp: 'Iedereen wil graag meedoen. Het is heel bijzonder dat we dat in Bedum zo voor elkaar krijgen. Iedere keer vind ik dat heel bijzonder, daar zijn geen woorden voor.'

Lokale initiatieven

Het opgehaalde bedrag gaat al jaren naar het UMCG Kanker Researchfonds. Ongeveer 10.000 euro gaat ook naar lokale initiatieven en daar kan nog steeds voor ingeschreven worden.

'Het hele Hogeland kan zich aanmelden', legt Hoekstra uit. 'Denk aan geld voor vervoersproblemen of een bijdrage aan een laatste wens. Kleinere initiatieven, maar voor de mensen betekent dat wel heel veel.'

Misschien komt er wel een loop door Het Hogeland. We weten het nog niet precies. Klaes Hoekstra - voorzitter Bedumer Winterloop

Uitbreiding naar Het Hogeland

Nu de oude gemeente Bedum is opgegaan in Het Hogeland wil de stichting ook haar grenzen verleggen. De naam Bedumer Winterloop zal als merk blijven bestaan, maar de loop zelf kan er anders uit gaan zien.

'Je gebied wordt vergroot en daar zijn natuurlijk weer mogelijkheden', zegt de ondernemende Hoekstra. 'We gaan nu al in maart los om te kijken wie aan wil haken, wie mee wil doen.'

'Misschien komt er wel een loop door Het Hogeland. Dat we in Bedum starten, maar dan naar Winsum, Zoutkamp, Uithuizen en iets in die geest. We weten het nog niet precies, maar wie een goed idee heeft moet vooral bellen.'

