Scheuring in zeehondenoverleg: drie opvangcentra stappen van tafel

Het moest leiden tot een professionalisering van de sector, maar drie zeehondenopvangorganisaties zijn nu uit het overleg gestapt dat werd opgezet door minister Schouten.

Het gaat om Zeehondenopvang Eemsdelta in Termunten, Stichting Zeehondenfonds Lenie 't Hart en Reddingsteam Zeedieren in Middelburg.

Andere benadering

Het overleg is vorig jaar ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het goed gaat met de zeehondenpopulatie, en dat dit om een andere benadering van de opvang van zieke zeehonden vraagt.

Schouten wilde vervolgens dat alle betrokken partijen samen tot een 'zeehondenakkoord' zouden komen.

Conceptversie

De afgelopen maanden zaten de zeehondencentra hiervoor om tafel met onder meer natuur- en landschapsorganisaties. Totdat de drie opvangorganisaties die nu van tafel zijn gestapt, vorige week een conceptversie van het akkoord onder ogen kregen.

'Wij kunnen ons daar niet in vinden. Wij zijn onze opvang begonnen om een zeehond in nood te helpen', zegt hoofd zorg Rosalie Janac van Zeehondenopvang Eemsdelta.

'Elke zeehond die hulp nodig heeft, helpen wij. Wij gaan voor het individuele dier, terwijl het akkoord meer is gericht op de totale populatie.'

Onvoldoende gehoord

De drie partijen die donderdag van tafel zijn gestapt, vinden dat ze onvoldoende worden gehoord. 'Wij hebben verschillende punten ingebracht, maar het wordt gewoon genegeerd. De drie grote opvangcentra - Pieterburen, Ecomare op Texel en Stellendam - bepalen wat er gebeurt', stelt Janac.

Ze vindt dit onbegrijpelijk. 'Het afgelopen jaar hebben wij in Termunten dertien zeehonden opgevangen, waarvan zeven in de zomer. Dat zijn heel andere aantallen dan de grote centra. Maar wij hebben net zo goed bestaansrecht.'

Sluiting dreigt?

De kans bestaat dat Zeehondenopvang Eemsdelta als gevolg van het zeehondenakkoord op termijn moet sluiten.

'Het akkoord zal natuurlijk eisen aan de opvangcentra stellen. Als wij niet binnen bepaalde tijd aan die eisen voldoen, zou het kunnen dat wij dicht moeten.'

Dat er drie partijen uit het overleg stappen en een eigen koers willen varen is heel spijtig Tineke Visser - burgemeester Vlieland

'Heel spijtig'

Bij Omrop Fryslân reageert voorzitter van het overleg, burgemeester Tineke Visser van Vlieland. Ze betreurt het dat de drie partijen uit het overleg zijn gestapt:

'De commissie heeft alle informatie die er is bij elkaar gezocht, en op basis daarvan een advies geschreven. Daar kunnen wij niet omheen. Dat er dan drie partijen uit het overleg stappen, en een eigen koers willen varen, dat is heel spijtig.'

We snappen dat er veel op het spel staat voor ons, maar het is een goed besluit Rosalie Janac - Zeehondenopvang Eemsdelta

'Denk er over na'

Volgens Schokker zijn de organisaties welkom om weer bij het overleg aan te schuiven. 'Als ze het belang van de zeehonden voor ogen hebben, kan het bijna niet anders dat ze binnenkort weer willen meedoen. Ik hoop dat ze er nog over na willen denken.'

Maar Rosalie Janac zegt dat dit wat Zeehondenopvang Eemsdelta niet gaat gebeuren. 'Dit is een definitieve stap. We hebben het heel goed overwogen. We snappen dat er veel op het spel staat voor ons, maar het is een goed besluit.'