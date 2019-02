Berend knutselt al jaren aan jukeboxen: 'Elke avond ben ik hier'

Swingend stapt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher de bus uit. Berend Kok uit De Wilp knutselt al 20 jaar aan jukeboxen, zijn grote hobby.

In zijn schuurt heeft Berend zes jukeboxen staan die hij restaureert. 'Elke avond ben ik hier tot half 10 in de weer en als ik een vrije dag heb, dan ook', vertelt Berend.

Rockola Prinses

Berend restaureert het liefst hetzelfde type jukebox: de Rockola Prinses. 'In de loop der jaren leer je zo machine dan steeds beter kennen.'

Er zit nogal wat werk in om zo'n apparaat weer helemaal aan de praat te krijgen. Berend laat een foto zien van hoe de apparaten binnenkomen. Hij transformeert de machines van rood van het roest, naar glimmend chroom.

Op de vraag wat zijn lievelingetje is, wijst Berend naar zijn vrouw Tjitske, 'Dat is mijn echte prinses!'

Zijn andere juweel staat in de eetkamer, een echte AMI. 'Niet alleen omdat het geluid zo warm is, maar ook omdat deze machine altijd heeft gestaan in de kroeg waar ik altijd kwam, de Waag in Tolbert. En nu staat hij hier, die doe ik dus nooit meer weg.'

Jailhouserock

Derk staat te popelen om een liedje aan te vragen. Op de jukebox toets hij 'B3' in, Jailhouserock van Elvis Presley. Derk staat in zijn eentje te swingen in de eetkamer van de familie Kok.

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie Grunnen zocht Berend om te praten over zijn hobby. Vanavond zie je het hele gesprek in de uitzending. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.