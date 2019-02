Het mag niet, maar de super in Aduard is toch weer open (update)

De supermarkt in Aduard (Foto: RTV Noord / Jan Been)

Officieel mag het niet, maar de Spar in Aduard is deze zondag toch gewoon weer open. Eigenaar Patrick de Groot waagt het erop: 'Ik verwacht dat de gemeente hier netjes mee omgaat.'

Jan Been

De zondagsopenstelling is een discussiepunt in de nieuwe gemeente Westerkwartier aangezien de oude gemeenten hier verschillende regels voor hadden. In Aduard mochten de winkels niet open op zondag.

Oude regels

In aanloop naar een nieuwe, gemeentebrede regel werd een gedoogconstructie voorgesteld, maar die haalde het woensdag niet in de gemeenteraad en dus gelden de oude regels nog.

Dat de ondernemer illegaal bezig is, weet hij ook wel. 'Maar we plannen al weken vooruit met personeel en inkopen', legt De Groot uit. 'En daarom hebben we er toch voor gekozen om de deuren te openen.'

Goed gesprek

Wethouder Elly Pastoor is deze week nog geweest voor een gesprek. De Groot zegt dat hem toen 'vriendelijk doch dringend' is verzocht om niet open te gaan op zondag. Hij spreekt wel van een goed gesprek.

Over twee weken moeten de nieuwe regels over de zondagsopenstelling geregeld zijn, zo is de ondernemer gezegd.

'Complimenten voor de wethouder dat het zo snel gaat, dat is echt knap', reageert De Groot. 'Het is een moeilijke keuze geweest om open te gaan, maar ja het gaat over twee weken.'

Klanten positief

De supermarkt in Aduard is sinds begin januari nu al open op zondag en dat is volgens de ondernemer tot tevredenheid van de klanten.

Freek Zuidema uit Den Ham loopt ook in de winkel. Hij vindt het fijn dat de winkel ook vandaag open is. 'Iedereen moet het zelf weten, open of niet, maar door de week ben je toch bezig. Dit is wel makkelijk.'

Update: controleurs in de zaak

Zondagmiddag hebben twee controleurs van de gemeente Westerkwartier zich gemeld in de winkel. Volgens De Groot hebben ze alleen geconstateerd dat de winkel open was en is er geen actie ondernomen.

De ondernemer tast nog in het duister wat betreft mogelijke gevolgen van het bezoek van de controleurs.

Er is een update verschenen nadat we hoorden dat er twee controleurs in de winkel zijn geweest. We hebben de informatie vanuit de supermarkteigenaar toegevoegd.

