Het is een bende, de bende van Bos

Op de wissel schreeuwt Ingo Bos uit Blijham zijn pupillen naar snelle tijden. 'Doorversnellen tot in de bocht!' klinkt het luidkeels.

Sportcentrum Kardinge bestaat vijfentwintig jaar. Er zijn in de afgelopen jaren tal van nationale toernooien gehouden. Dit weekend is het Nederlands Kampioenschap voor Junioren.

Bos is trainer en coach van het RTC in Groningen. In totaal doen er zeven schaatsers mee van het regionaal talentencentrum. Het is dus min of meer een thuiswedstrijd voor het team.



Groot verschil

'Deze schaatsers moeten uiteindelijk afgeleverd worden aan de commerciële teams. Maar dat is niet gemakkelijk want het verschil is toch wel groot.'

'Daar zou de KNSB wel wat aan mogen doen.' stelt de Groninger.

Kinderen doen het goed

Zelf is Bos ook een 'kind' van Kardinge. Hij leerde er schaatsen en reed er vaak wedstrijden. 'Zijn kinderen' presteren goed. Elwin Jongman bijvoorbeeld staat na de eerste dag vierde bij de Junioren A.

Vaak wordt er geklaagd over de kou in Kardinge. Maar dat deert de in Startenhuizen geboren en getogen schaatser niet. 'Het is wel koud, maar je ziet dat iedereen plezier heeft. Daan Gelling uit Huizinge sluit zich daarbij aan. 'Ik hou er wel van. Het hoort erbij toch? Kou en schaatsen.'

'Het fijne van Kardinge is dat je geen wind hebt. Daardoor zijn de omstandigheden redelijk constant.' vindt Bos. Hij is ook tevreden over de ijsvloer die de ijsmeester heeft geprepareerd. Op de eerste dag wordt al een aantal baanrecords uit de boeken geschaatst.

Naar zijn zin

Bos wil graag verder bij het RTC. Dit jaar was het moeilijk omdat ISkate zich terugtrok. Daardoor waren de faciliteiten minder. Bos denkt dat het in de toekomst beter wordt. Vooral omdat de samenwerking met het schaatsgewest steeds beter wordt.

Hij heeft het heel erg naar de zin. En de schaatsers ook. De vergelijking gaat wat dat betreft wel een beetje op met de jaren tachtig. Toen zwaaide trainer Tjaard Eisses de scepter. Al snel werd de groep schaatsers met onder andere Gerard Kemkers, Carla Zijlstra, Marianne Timmer en Erik Bouwman.

Bende

'Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is een bende inderdaad. Een hele gezellige bende', zegt Jongman.

Bos vult aan: 'Dit is een mooie bende. Maar ik heb nog niet de staat van dienst van Eisses', besluit hij lachend.