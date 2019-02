Verdachten in fraudezaak Ni Hao deze week voor de rechter

Maandag, dinsdag en donderdag staan zes mensen voor de rechter die betrokken zijn bij de fraudezaak rondom restaurantketen Ni Hao.

We zetten op een rij wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren nu de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.

Wat is Ni Hao?

De Ni Hao Groep exploiteert Chinese restaurants, is een handelsorganisatie en doet aan hotel- en horeca-inrichting.

In september 2011 kwam Ni Hao in opspraak nadat de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) twee restaurants en het hoofdkantoor in Tynaarlo binnenviel.

Wat is er gebeurd?

Het vermoeden bestaat dat er sinds 2006 wordt gefraudeerd. Zo zaten er meer gasten te eten dan in de boeken voor kwamen. Tijdens de inval vonden de rechercheurs niet alleen 950.000 euro aan contant geld, maar ook diamanten en sieraden.

Advocaten hebben al in 2018 verklaard dat het grotendeels om schenkingen van familieleden zou gaan. Ze kwamen met boekjes waarin familieleden meldden dat er grof geld was gegeven voor een bruiloft die in Nederland en in China was gevierd.

Gasten hadden in totaal 170.000 euro geschonken, zo werd vermeld. Ook zouden grootouders de kleinkinderen een ton hebben geschonken.

Wat gaat er deze dagen gebeuren?

Nadat vorig jaar maart de regiezitting plaats had, wordt de zaak deze dagen echt inhoudelijk behandeld.

Zes mensen staan deze drie dagen terecht. Ze zijn eigenaar of betrokken bij de BV Ni Hao Stadsparkpaviljoen. De zes worden verdacht van witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Het is een grote zaak, daarom worden er meerdere dagen uitgetrokken. Maandag horen we bijvoorbeeld alleen de feiten en de persoonlijke omstandigheden. De officier van justitie komt pas volgende week aan bod.

Hoe kan ik het volgen?

RTV Noord houdt de zaak op de voet in de gaten. We publiceren berichten, maar onze rechtbankverslaggever Noor Vloeimans twittert ook over de zaak.

Je kunt Noor én het verloop van de Ni Hao-zaak volgen via haar Twitterprofiel.

