Be Quick ziet plaaggeest Spijodic de punten wegkapen namens Hoogeveen

Be Quick is zondagmiddag tegen een pijnlijke 2-1 nederlaag aangelopen in en tegen Hoogeveen. De Groningers zakken hierdoor naar de voorlaatste plek in de hoofdklasse A.

De Groningers kwamen in de 90e minuut op gelijke hoogte via Jan Stoker, maar na geblunder achterin scoorde Sadik Spijodic diep in de blessuretijd zijn tweede treffer van de middag waardoor de punten alsnog in Hoogeveen bleven.

Achsterstand

De gasten keken lang tegen een 1-0 achterstand aan. Spijodic scoorde in de 36e minuut met een prachtig afstandsschot waar doelman Robert Smit geen antwoord op had.

Punt toch niet binnen

Toen Stoker, na een gemiste strafschop van Faraouni, aan het einde van de reguliere speeltijd de gelijkmaker binnenschoot leek Be Quick toch nog een zwaar bevochten punt over te houden aan dit duel. Maar man van de wedstrijd Spijodic besliste anders, profiteerde van miscommunicatie in de verdediging en schoof de bal langs Smit in het net.

Clash

Deze Drents-Groningse clash was, op het geweldige doelpunt van Spijodic na, het aanzien in de eerste helft nauwelijks waard. Na de rust was alles anders en konden de 400 toeschouwers wel genieten van goed voetbal, veel kansen een een echt voetbalgevecht.

Wissel Liewes

Be Quick-trainer Steven Wuestenenk bracht na de rust Geertjan Liewes voor Selwyn Slotegraaf in het veld en dat maakte een groot verschil. Liewes kreeg aan het begin van de tweede helft twee opgelegde kansen die hij niet wist om te zetten in een doelpunt.

Kansen Hoogeveen

Hoogeveen liet met twee grote mogelijkheden van zich horen, maar ook bij de Drenten stond het vizier niet op scherp. In de slotfase probeerden de gasten opnieuw via Liewes de gelijkmaker af te dwingen, maar de keeper van Hoogeveen Nick Borgman hield zijn doel schoon.

Lege handen

Tom Heerkes was namens Hoogeveen nog dichtbij een tweede Drentse treffer, maar Smit wist het gevaar te bezweren. Tot de hectische slotfase zijn entree deed en de Groningers alsnog met lege handen kwamen te staan.

Be Quick nu voorlaatste

Be Quick zakt, mede door zeges van concurrenten onderin Wormerveer en Silvolde, naar de vijftiende plaats met zestien punten uit zeventien wedstrijden. Volgende week zondag 10 februari staat voor de Groningers de thuiswedstrijd tegen AWC uit Wijchen op het programma.

