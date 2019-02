Vliegtuigjes en helikopters gaan door het lint in Leek

Wie ze allemaal wil tellen moet goed opletten, want de verschillende vliegtuigjes zoeven in een gecontroleerde chaos door de lucht.

In de Rodenburghal in Leek wordt deze zondagmiddag als demonstratie gevlogen met kleine helikopters, drones en vliegtuigen. Ze zijn gebouwd door de leden van de Roder Luchtvaartclub.

Lintjes

Bij één van de spellen slepen de vliegtuigjes een lang lint mee. Het doel is om elkaars lint door te snijden. 'Maar als je pech hebt slaat het vast in je propeller', waarschuwt één van de leden.

Dat het er soms hard gaat is te zien als een deel van een landingsgestel naar beneden valt. Het is afgebroken bij een botsing in de lucht.

De bedenker van het spel staat er ook en legt uit dat doel is om de hobby wat spectaculairder te maken. 'Het werd ook een beetje saai hé, dat rondjes vliegen.'

Meekijken

Op sommige drones en vliegtuigjes zit ook een camera. Met een speciale bril kun je vanaf de zijlijn rechtstreeks meekijken.

Presentator Derk Bosscher doet de bril op, maar merkt dat het wel even wennen is. Zeker als hij probeert nog iemand te interviewen. 'Zit ik zo nog wel goed?', vraagt hij zich af terwijl hij de microfoon probeert te richten.