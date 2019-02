Expeditie Grunnen bij het eerste bierfestival in de Veenkoloniën

Onliner Marthijs Veldthuis wilde er het hele weekend er al naartoe: het eerste Veenkoloniaal Bierfestival. Verschillende bierbrouwerijen uit heel Noord-Nederland streken daarvoor neer in de Parkstad.

Allerlei bierliefhebbers proefden verschillende biertjes tijdens het festival. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher tapt zelf ook nog even een biertje.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Een bende oud papier

- Gezoem in de sportzaal

- Lekker fitnessen op de zondagochtend

- Knutselen aan jukeboxen

- Doggyrun in het Stadspark

- Een cultuurwerkplaats, wat is dat?

