Lycurgus laat zich verrassen door Zaanstad

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben zondagavond een verrassende 3-1 nederlaag geleden tegen laagvlieger Zaanstad.

De Groningers blijven wel koploper in de eredivisie met nog één wedstrijd te spelen in de reguliere competitie, en een voorsprong van twee punten op Sliedrecht en Orion. De gasten waren niet bij de les in Koog aan de Zaan en verloren met 25-20, 19-25, 25-17 en 25-22. Te weinig servicedruk en een aantal onnodige fouten deden de ploeg van coach Arjan Taaij de das om.

Bonuspunten

Lycurgus besluit de eerste seizoenshelft zaterdagavond 9 februari met een uitwedstrijd in Barneveld tegen nummer voorlaatst Advisie SSS. Het is zaak voor Lycurgus om dit duel te winnen zodat de koppositie veilig gesteld kan worden en er vijf bonuspunten bijgeschreven kunnen worden.

Beste zes

De beste zes ploegen uit de eredivisie spelen vervolgens een hele competitie tegen elkaar die op zaterdag 23 februari begint. De nummers één en twee uit deze reeks strijden vervolgens om het Nederlands kampioenschap in een best-of-five serie.

