Door de mand: Kees Vlietstra over wijze supporters

Ik liep afgelopen week door winkelcentrum Lewenborg. Bij de bakker even een pauze. Koffie drinken, krantje lezen en mensen kijken. Drinken, lezen, kijken, heerlijk.

Er paradeert een kleine stevige vrouw in een veel te strakke legging voorbij. Zwaar opgemaakt en om haar nek het nodige hang- en sluitwerk. En een FC Groningen-shawl. Ze trekt de aandacht. Dat komt omdat ze schreeuwt. In haar mobieltje. Iets over dat 'je verdomme gewoon eens eerlijk moet zijn. Wees eerlijk naar me, misselijk ventje.'

Dan valt ze even stil in loop- en spraaktempo. Ze luistert gespannen naar het antwoord aan de andere kant van de lijn. Dat antwoord bevalt haar niet, waarop ze weer begint te lopen en te schreeuwen. 'Ach, val dood. Krijg het aan je kringspier, keutel.'

Boos drukt ze op haar mobiel. Ze loopt rap richting de parkeerplaats. Ik kijk haar ongegeneerd na. Aan het tafeltje naast me zit een verliefd stelletje. De jonge man kijkt, nadat hij de vrouw als een slagschip uit beeld heeft zien verdwijnen, zijn tafelgenote aan en zegt: 'drunk people, children and leggings always tell the truth'. Zij glimlacht. Ik ook.

Aan het werk. Op míjn mobieltje lees ik in de RTV Noord-app dat de supportersgroepen van de FC samen een rapport hebben geschreven met daarin een integraal advies aan de clubleiding en de Raad van Commissarissen. De supporters maken zich zorgen en vragen middels dit gelekte rapport meer inspraak bij 'hun' club.

De supporters willen een zetel in het toezichthoudend orgaan. De zorgen van de supporters over het beleid worden onder andere veroorzaakt door een, volgens de rapportschrijvers, opmerkelijke ontwikkeling: de personeelskosten zijn in de afgelopen jaren veel hoger geworden, maar het spelersbudget kleiner.

Dat is inderdaad opmerkelijk. Het kapitaal dient op het veld te staan en niet achter een bureau te zitten. Denkend in snelle oplossingen kun je natuurlijk bezuinigen op personeelskosten. Gooi er wat fte's aan administratie uit en flikker al het kantinepersoneel op straat. Dan heb je zo een nieuwe rechtsback uit de Finse derde divisie.

Zondag. Paniekvoetbal, moet je dat willen? Nee, dat hebben 'we' genoeg gedaan. Volgens mij kun je schuiven met geld, mensen, fte's en beleid wat je wil, zo lang er voor de FC geen buitencategorie-voetballers op het veld staan, blijven 'we' paniekvoetballen in de marge. Danny Buijs is een prima trainer, de huidige spelers spelen de ballen uit hun broek, maar dit is het.

Ongeacht welk systeem en welke tactiek men speelt, hoeveel Topsportzorgcentra er nog komen en hoe de visie op leren ook is; zo lang er geen type Suarez, Tadic of Nevland in het veld staat, blijven we met paniek naar het voetballen kijken en eindigen we waar we staan. Tussen sc Heerenveen en FC Emmen.

Terug naar het rapport. Volgens FC Groningen-watcher Stefan Bleeker zit er een kern van waarheid in. 'Ik denk dat het belangrijk is dat supporters inspraak hebben op wat er bij hun club gebeurt'. Stefan gooit er nog een uitsmijter in: 'supporters zijn zo dom nog niet'.

Link van Bleeker, want het is maar net hoe de 'supporter' deze uitspraak interpreteert. Moest ineens aan Maarten van Rossem denken, die onlangs in een interview zei dat 'hoe dommer je bent, hoe minder je beseft dat je dom bent. Eigenlijk moet je redelijk intelligent zijn om te weten dat je dom bent.'

Tot slot. Als FC-supporters in de RvC komen, dan moeten de spelers ook wat taken van de supporters overnemen. Voor wat hoort wat. Samenwerken. Dit deden wij bij korfbalvereniging Nic. al in 2003. Kruisfinale Fortuna 1 – Nic.1. Sporthallen Zuid, Amsterdam. Vier bussen met supporters kwamen ons ondersteunen.

Ik was ook dat seizoen coach van mijn grote liefde, Nic.1. Natuurlijk hadden we behoorlijk wat kwaliteit binnen de lijnen dat seizoen, met spelers als Taco Poelstra, Michiel Gerritsen en Irma Geersing. Maar de enige echte reden waarom we de kruisfinale hadden gehaald, zat natuurlijk op de bank, De coach.

Het hele seizoen werd gedragen door mijn wedstrijdbesprekingen. Ik maakte ze helemaal gek, scherp als een mes, heet als frituurvet. Okay, we analyseerden de tegenstanders ook wel een beetje. Dan moet u denken aan een diepgravend onderzoek naar de kleuren van de shirtjes van de komende tegenstanders. Kortom, we waren helemaal klaar voor die kruisfinale.

Rood en wit, kom maar op. Het liep allemaal even anders. Na afloop van de warming-up riep ik de selectie bij elkaar voor een laatste motivatiespeech in de kleedkamer. Mijn specialiteit. Want als dit praatje achter de rug was, hadden we eigenlijk al gewonnen.

Dapper liep ik voorop. Toen ik de deur naar de kleedkamer open gooide, keek ik eens achter me. Het was opvallend stil. Niemand was me gevolgd. Ik huppelde terug naar de zaal. En verdomd als het niet waar was, daar stond heel Nic.1 de zaal te versieren.

Michiel stond spandoeken op te hangen, Irma was druk in de weer met ballonnen op te blazen en Taco zat bij Ivo Wiebering op de nek om slingers om de korf van Fortuna te knopen. Achterafhoorde ik dat ze een berichtje vanuit supportersbus 3 hadden ontvangen. Of de selectie de zaal wel even wilde aankleden, dan konden zij nog even naar het Leidseplein. Biertje doen.

Enfin, de clubleiding van de FC heeft nog niet gereageerd op het rapport. Een supporter in de RvC? Is de domme FC-supporter intelligent genoeg om te weten dat hij dom is? Goed nieuws, dé FC-supporter bestaat niet. We hebben bij de FC hele slimme, maar ook hele domme supporters.

Maar één ding staat wel vast. Net als dronken mensen, net als jonge kinderen en net als een legging spreekt 'de' supporter altijd de waarheid. Want het komt recht uit het hart. En dat klopt altijd.