OWK troeft Nic. af in korfbalderby

OWK mag met recht zeggen dat de ze beste korfbalclub van de provincie Groningen is. De Oostwolders wonnen zondag dit seizoen voor de tweede keer van Nic. uit Groningen.

De korfbalderby in de Overgangsklasse ging lange tijd gelijk op. Er werd vooral veel strijd geleverd in een haast uitverkochte Rodenburghal in Leek. Bij rust stond Nic. met 18-17 voor. Een monsterscore leek in de maak, maar in de tweede helft haperde de productie bij beide ploegen.

Beslissing

De beslissing viel pas in de slotfase toen OWK iets meer geluk had in de afronding dan Nic. Na vijftig minuten spanning, fysiek geweld en veel kabaal vanaf de zijlijn won de thuisploeg met 29-26.

OWK koploper

Door de overwinning blijft OWK koploper met 12 punten uit 8 wedstrijden. Nic. heeft drie punten minder, maar zeker nog niet uitgeschakeld voor het kampioenschap.

