Brandweer laat schuur in Oude Pekela gecontroleerd uitbranden (update) De vlammen torenen boven de schuur uit. (Foto: De Vries Media)

Aan de Ploeglaan in Oude Pekela is zondagavond een schuur achter een woning volledig in vlammen opgegaan. Meerdere brandweerkorpsen bestreden het vuur, maar konden niet voorkomen dat de schuur verloren ging.

Er raakten geen mensen gewond door de brand. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle en gaf na ongeveer een half uur blussen het sein brand meester. Wel werd er door enkele brandweerlieden nageblust. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.