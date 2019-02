Officier van justitie nu zelf voor de rechter na veroorzaken ongeluk

De 43-jarige Gert V., plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland, moet deze week zelf voor de strafrechter verschijnen. Twee jaar geleden zou hij in Zwolle een fietser hebben aangereden.

De vrouw die werd aangereden door Gert V., liep door de aanrijding lichamelijk letsel op.

De verdachte zelf spreekt van 'een ongelooflijk vervelende gebeurtenis', meldt NRC.

Vieze autoruiten

V. zou de fietser geen voorrang hebben verleend, maar dat kwam volgens hem omdat hij de fietser niet goed had gezien. 'Ik had kennelijk de ruiten van mijn auto niet goed schoongemaakt', zegt de verdachte over die situatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) is verbaasd dat justitie tot nu toe niets heeft gecommuniceerd over de strafzaak. V. is nog gewoon in functie en niet op non-actief gesteld of met buitengewoon verlof gestuurd. Sommige magistraten zien dit als willekeur.

'Geen opzet'

Een woordvoerster van het OM heeft tegen NRC verteld dat er geen maatregelen tegen V. zijn opgelegd, omdat het OM van mening is dat er geen opzet in het spel is. Bij een veroordeling bekijkt het OM welke consequenties dit voor V. kan hebben.