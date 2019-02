Lopend Vuur: Een tattoo is reden om een baan niet te krijgen

Vroeger waren het vooral zeelui die rondliepen met een tatoeage. Tegenwoordig heeft menigeen een lichaamsversiering.

Die tatoeages zie je soms ook in de hals, op de handen of in het gezicht. Diverse profvoetballers hebben dat, maar ook een artiest als Douwe Bob. Dat kan je maatschappelijke loopbaan wel in de weg zitten.

Onlangs startte op de Erasmus Universiteit Rotterdam een project, waarbij enkele werklozen hun tatoeage op gezicht, hals of handen weg laten laseren. Zo'n tatoeage kan namelijk, zo meldt de stichting Spijt van Tattoo, op negatieve wijze van invloed zijn op een sollicitatie.

Maar is dat in jouw ogen ook terecht? Mag een werkgever om die reden iemand een baan weigeren?

