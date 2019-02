Forum voor Democratie doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

Thierry Baudet heeft in een Facebook Live-sessie bevestigd dat zijn partij Forum voor Democratie meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen.

Maandag moeten alle deelnemers aan die verkiezingen zich hebben gemeld bij het Centraal Stembureau.

Lijsttrekker?

Baudet zegt dat zijn partij in alle provincies meedoet. Wie de lijsttrekker voor zijn partij in Groningen wordt, is nog niet bekend. Ook zijn nog geen namen van andere kandidaten bekend.

De Statenverkiezingen zijn op woensdag 20 maart.

