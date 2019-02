'Sommige mensen moeten even zoeken'; nu wel file op zuidelijke ring (update)

'We zien wel een aantal zoekende mensen, maar het loopt nog niet vast.' Dat zei verkeersmanager Jos Veneberg van aannemerscombinatie Herepoort maandagmorgen om kwart voor acht bij de Kempkensberg op de zuidelijke ringweg in Stad.

Inmiddels (tegen half negen) staat het wel vast bij de Kempkensberg. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van dertien minuten.

De oprit naar de zuidelijke ringweg bij de Kempkensberg is sinds afgelopen weekend definitief afgesloten. In de toekomst moet de ring daar de grond in gaan.

Dinsdag vaak drukker

'De eerste tekenen zijn positief', zegt Veneberg. 'Maar we houden het de komende tijd goed in de gaten. Dinsdag heeft vaak een drukkere ochtendspits dan de maandag, dus ook dan blijven we het monitoren.'

Rijstroken versmald

Op de ringweg zelf zijn de rijstroken versmald. Als je van Drachten of Assen komt, moet je met een slinger naar links om op de ring te komen. 'Dankzij de stoplichten wordt het verkeer gedoseerd, dus ook daar gaat het tot nu toe goed', vertelt Veneberg.

Hij verwacht wel wat meer drukte bij de afrit Europapark, die korter is geworden. 'Maar ook dat wordt niet heel extreem.'

