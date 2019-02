'Dé week om iets goeds te doen voor het klimaat en de Waddenzee'

'Dit wordt een heel opmerkelijke week. We kunnen iets goeds doen voor het klimaat én voor de Waddenzee.' Dat zegt woordvoerder Frank Petersen van de Waddenvereniging.

De vaste Kamercommissie Economische Zaken praat donderdag over de plannen om extra gas te winnen in het Waddengebied. Daarnaast gaan deze week jongeren spijbelen en de straat op om aandacht te vragen voor een beter klimaat.

Brief

'Dit is misschien wel een goede tijd om een eind te maken aan die eeuwige wedstrijd over hoeveel gas er nog onder de Waddenzee vandaan gehaald kan worden', zegt Petersen. De Waddenvereniging roept de Kamer daarom in een brief op om uitbreiding van die gaswinning te dwarsbomen.

Die brief is ondertekend door onder meer Gedeputeerde Staten van Groningen. 'Maar ook bekende Nederlanders als Jan Terlouw en Foppe de Haan hebben getekend', vertelt Petersen.

Niet te negeren signaal

'Wij hopen dat de Kamer aan de minister gaat vragen om gehoor te geven aan onze oproep. Dit moet een niet te negeren signaal worden', besluit Petersen.

