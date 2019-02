'Sierhuis rent, sleurt en werkt keihard voor zijn team'

'In de eerste seizoenshelft stond Cassierra vaak voorin, die werd al moe als hij een ingooi moest nemen. Die deed echt helemaal niks in het veld. Nu staat Sierhuis er. Iemand die rent en sleurt, die keihard werkt voor zijn team.'

Verslaggever Stefan Bleeker is in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord vol lof over aanvaller Kaj Sierhuis, die in de winterstop overkwam van Ajax. Ook analist Richard Vennema ziet het zitten in Sierhuis:

'Het was mooi dat hij scoorde. Een spits moet scoren, anders gaat hij twijfelen aan zichzelf. Dit is een mooie opsteker voor die jongen. Hij heeft gigantisch hard gewerkt. Dat maakt het ook makkelijker voor de jongens op het middenveld.'

Ook lof voor Bruns

Het loopt de laatste weken bij de FC een stuk beter dan in de eerste seizoenshelft. Mede door de nieuwe aanwinsten. Niet alleen Sierhuis, ook Thomas Bruns maakt indruk. 'Die steekt er echt met kop en schouders bovenuit', zegt Bleeker. 'Ik snap nog steeds niet dat ze die niet aan het begin van het seizoen hebben gehaald.'

In principe moet FC Groningen zich met dit team geen zorgen maken om degradatie Stefan Bleeker

Nog niet weg uit degradatiezone

Ondanks de uitzege op Willem II lukt het Groningen nog niet los te komen van de degradatiezone, mede omdat de concurrenten ook punten pakken.

Bleeker: 'In principe moet Groningen zich met dit team geen zorgen maken om degradatie. Het gat wordt inderdaad niet groter, maar als je dit Groningen vergelijkt met het team van voor de winterstop... Het is wel echt zo veel beter.'

'Het spel is rustiger, ik heb het gevoel dat er meer vertrouwen is in de groep', stelt Vennema. 'De nieuwe spelers hebben wel hun impact gehad op de selectie.'

