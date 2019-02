Rondje Groningen: De opvolger van de WOK Euroborg komt eraan

Fileproblemen, fietsparkeerproblemen, een te slome sneltrein... gelukkig is er behalve verkeerspoblematiek ook genoeg leuks in Rondje Groningen vandaag. De jongste FC Groningen-fan bijvoorbeeld!

1) De opvolger van de WOK Euroborg maakt zich klaar

Het lijkt erop dat het vergane grote wokrestaurant in de Euroborg met Yip Asian Bar & Restaurant een soortgelijke opvolger krijgt. De vraag is of je er kan wokken.

2) Laurens zingt over Groningen

E dat kan wel eens de oorzaak zijn dat ie geen succes heeft, redeneert ie zelf.

3) Hoe komen de auto's dadelijk onder het Forum?

Wie de zaterdagse rij voor de parkeergarages in de binnenstad van Groningen kent, weet dat hier een uitdaging ligt. Files aan het Zuiderdiep? Het kon wel eens een puzzel voor de gemeente worden.

4) Dat andere probleem in Stad

Fietsparkeren. De gemeente wil weten wat je ervan vindt.

5) Waakzaamheid on air

De politie bekeek het van boven en zag dat het goed was.

6) 160 met de trein? Dat kan sneller!

Fervent NS-criticaster Rokus Spithorst lacht de 160 kilometer per uur op het nieuwe nachtsneltreintraject van Groningen naar Amsterdam weg: 'Op de Hanzelijn reed die trein slechts een schamele 160, terwijl de baan daar voor miljarden is aangelegd voor een snelheid van 200.'

7) De beste wintertransfer...

... is volgens Ruud Gullit die van Kaj Sierhuis van Ajax naar FC Groningen.

8) De jongste FC-fan

Ondertussen verwelkomt de supportersvereniging van de FC haar allerjongste lid. Drie dagen oud op het moment van inschrijving!

9) Allemachtig mooie Allersmaborg

Wat stond ie er prachtig bij dit weekend, in een seizoen dat het midden houdt tussen de winter, herfst en lente. Ook de andere weekendfoto's van Evert Jan mogen er zijn.

