Bart van der Werf is lijsttrekker voor Forum voor Democratie

De lijsttrekker van het Forum voor Democratie voor de Provinciale Statenverkiezingen is bekend. Bart van der Werf uit Nuis is de lijstaanvoerder voor de partij van Thierry Baudet.

Van der Werf toonde zich in april vorig jaar tijdens een partijbijeenkomst in het Groninger Forum al de contactpersoon voor Forum voor Democratie in Groningen. Hij was ook de man die op zoek ging naar kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen.

Nu maakt Forum voor Democratie zelf via Twitter bekend dat Van der Werf de lijst gaat aanvoeren.

Twee Kamerzetels

Forum voor Democratie heeft momenteel twee zetels in de Tweede Kamer.

