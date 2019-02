De winter van 1979: Over een grieperige Hanna en een snoek

Hanna Groen uit Rhederbrug lag op 14 februari 1979 met griep in bed en had totaal niets meegekregen van de sneeuwstorm die buiten woedde.

Totdat haar man belde vanaf zijn werk.

'Hest alwel boeten keken?'

''Ik kom loater in hoes vanoavmd hor', zei hij.' Hanna antwoordde met snotterige stem: 'Oké, mor hou dat zo den?' Haar man was even stil en vervolgde: 'Ik mout mensen noar hoes brengen mit de snouk (Citroën, red.) van de directeur, mit snijketten erom'. Hanna was helemaal in de war van zijn verhaal en dacht 'hoezo?' Toen klonk het door de oranje hoorn: 'Hest alwel boeten keken den?' Nou nee, Hanna lag nog in bed.

Shovels

Ze besloot toch maar even op te staan. 'Ik kon niet meer uit het achterraam kijken, want de sneeuw was hoog opgewaaid', vertelt Hanna. 'Toen keek ik richting de Rhederweg. Daar waren shovels bezig sneeuw te ruimen. Juist als ze dachten dat de weg sneeuwvrij was, konden ze weer opnieuw beginnen.'

De snoek komt er niet door

Hanna's man heeft geprobeerd met zijn 'snoek' mensen naar huis te brengen, maar hij moest zijn pogingen staken; er was geen doorkomen aan. Hanna: 'Drie personen wilden per se lopend naar huis. Die zijn nog bij mij langsgegaan. Ze hebben droge sokken, sjaals en handschoenen meegekregen en ze hebben zich gewarmd bij de kachel en een paar koppen koffie gedronken. Ook hebben ze van mij nog wat te eten meegekregen. Ik wilde dat ze bleven, maar die drie heren wilden echt lopend naar huis. Ik heb me wel zorgen gemaakt hoor, want ze moesten nog een behoorlijk stuk door Bellingwolde, wat geen pretje was.'

Toen Hanna zich weer een beetje beter voelde, heeft ze een buurvrouw geholpen om boodschappen te halen. Lopend met de slee. 'Het was verschrikkelijk glad vanwege de ijzel', zegt Hanna, 'maar haar kinderen moesten eten.'

Voor elkaar en met elkaar

Toch heeft Hanna ook mooie herinneringen aan die winter: 'Het brocht de lu ook weer wat dichter bie mekoar, mit n ander snijvegen, veur mekoar d'r wezen, veur mekoar n boodschapke doun veurzover dat ging, elkoar wat oetlainen als t neudig was. Zol dit tegenwoordig weer zo goan als d'r n pak snij zol vaaln? Vast wel.'

