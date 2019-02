Deel dit artikel:













De winter van 1979: 'Je kon zo het dak op lopen' (Foto: RTV Noord)

Marianne van der Borgh was 19 jaar in februari 1979. Ze woonde in Veendam en werkte voor een bedrijf in Wildervank.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

'Al het personeel werd naar huis gestuurd, omdat het noodweer zou worden. Nou, dat heb ik geweten', vertelt ze. Ploeteren 'Met mijn fiets aan de hand ploeterde ik mij een weg door de barre sneeuwstorm. Thuis aangekomen kon ik de deur niet meer in en dus moest ik eerst een pad vrijmaken. Binnen wachtte mijn moeder me op met een kop warme chocomelk. Ik herinner me die dag als sfeervol, spannend en warm, terwijl het buiten bar en boos was.' Het dak op Een dag later ging Van der Borgh lopend van Veendam naar Borgercompagnie. 'Daar woonde mijn vriendje in zo'n klein arbeidershuisje. Je kon zo het dak op lopen, zo hoog was de sneeuw opgewaaid.' De Veendamse heeft genoten van de sneeuw. 'Van mij mag het wel weer lekker winter worden!' Lees ook: - Ons dossier over de winter van 1979