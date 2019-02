De winter van 1979: Pa met de MB Trac van boer Kohleppel

Annette Witter werkt in februari 1979 als directiesecretaresse bij de Noord-Nederlandsche Machinefabriek in Winschoten.

Ze woont nog bij haar ouders in Blijham. Ondanks de sneeuw en ijzel is ze 's morgens met haar witte Honda Civic naar het werk gegaan.

Pa bellen

'Daar kregen we te horen dat we maar beter zo snel mogelijk weer naar huis konden gaan', vertelt Witter. Maar ze is bang dat ze met haar autootje vast komt te zitten in de sneeuw. En wat doe je dan als jonge vrouw? Juist, je belt je vader.

MB Trac

Witter: 'Hij kwam aanrijden in de MB Trac van boer Kohleppel uit Blijham. Mijn auto hebben we daar achter gehaakt en zo werd ik naar Blijham gesleept, waar we veilig aankwamen. Onderweg zijn we wel wat auto's tegengekomen op de Winschoterweg die vast zaten in de sneeuw.'

Veilig thuis

De vader van Witter weet nog dat de collega's van zijn dochter die MB Trac graag wat beter wilden bekijken, maar daar had hij geen tijd voor. Hij wilde maar één ding: zijn dochter veilig thuis brengen.

Een MB Trac is een voertuig van Mercedes Benz, dat eigenlijk was bedoeld voor de Bundeswehr, de Duitse krijgsmacht. Die zag van de aankoop af, waarna het werd omgebouwd tot een tractor die 50 km per uur kan rijden.

Lees ook:

- Ons dossier over de winter van 1979