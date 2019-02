Deel dit artikel:













De winter van 1979: Een fijne vakantie

Frank op 't Holt woonde veertig jaar geleden in Hoogezand. Met zijn vriendin, die nu zijn echtgenote is, was hij een paar dagen uit logeren geweest bij familie van haar in Duitsland.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Op 13 februari 1979 zouden ze met de boemeltrein terug reizen naar Nieuweschans. Een aantal meters voor het station kon de trein niet verder vanwege de opgewaaide sneeuw. Warme chocomelk 'We zijn naar het station gelopen en daar werd ons warme chocomelk of koffie aangeboden met een broodje naar keuze', vertelt Op 't Holt. Genietend van de warmte spraken hij en zijn vriendin over hoe ze thuis moesten komen. Jong stel uit Winschoten 'Een tafeltje naast ons zat een jong stel uit Winschoten', vervolgt Op 't Holt. 'Hij bood ons aan om mee te rijden in de auto. Zo gezegd, zo gedaan.' Na een tocht van bijna twee uur werden Op 't Holt en zijn vriendin afgezet in Hoogezand. 'Nog een stukje lopen door de sneeuw en wij waren blij thuis. Deze lieve mensen zijn we nu nog dankbaar en we hebben een fijne vakantie gehad in 1979.' Lees ook: - Ons dossier over de winter van 1979