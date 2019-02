De winter van 1979: 'Gewoon onwaarschijnlijk'

Wiert Veen is in februari 1979 met zijn gezin op familiebezoek geweest in Groningen. Hij moet terug naar Tilburg, maar dat gaat niet zo makkelijk.

'Onvoorstelbaar: we zijn acht uur onderweg geweest.'

Met een peuter

De jongste telg van het gezin was amper twee jaar oud. Veen: 'Even voorbij Apeldoorn op de oude N50 stond het verkeer lange tijd vast. Aangezien ons lelijke eendje verwarmd werd vanuit de motor, werd het ijselijk koud in de passagiersruimte. Uiteindelijk bereikten we 's avonds Tilburg.'

'Gewoon onwaarschijnlijk'

De volgende dag was het Noorden al geïsoleerd. In het Zuiden was er geen sprake van sneeuwoverlast, maar wel van ijzel. Veen: 'Ik werkte in Tilburg bij een internationaal veem- en expeditiebedrijf en de vrachtwagens naar het Noorden konden die dagen niet verder komen dan Ommen. Via de tv konden we het in het Zuiden nog wel volgen en per telefoon hoorden we van de familie hoe het hen verging. Van mijn ouders kregen we later het 'Sneeuwboek' (geschreven door Martin Scholma en Folke Meijer, red.). Voor mensen die er niet echt direct bij betrokken waren, was het gewoon onwaarschijnlijk.'

