De winter van 1979 en twee mensen die dachten dat de wereld was vergaan

De sneeuw ligt zo hoog als het dak van je huis, er is geen telefoonverbinding meer en je bent verstoken van elektriciteit. Kun je je voorstellen hoe jouw wereld er dan uitziet?

Tijdens de extreme winter van 1979 was dit wereldbeeld voor sommige inwoners van 't Zandt werkelijkheid geworden.

Twee oude mensen

Henk van der Berg woonde in 't Zandt en hij maakte zich zorgen over twee oude mensen die verderop bij hem in de straat woonden. 'Toen wij gingen kijken hoe het met hen ging, zagen we dat de sneeuw tot boven de dakgoot lag. Via de achterdeur hebben we de bewoners bereikt.'

De twee oudjes hadden 's morgens de gordijnen open gedaan, maar het was donker gebleven. Ze dachten dat de wereld was vergaan...

